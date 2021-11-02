شاهد..هل سيحل فيلتمان الأزمة في السودان؟

العالم - مراسلون

المبعوث الامريكي للقرن الافريقي جيفري فيلتمان في السودان للمرة الثانية في زيارة اتسمت بالسرية بعيدا عن الاعلام، لكنه جاء بذات الرؤية السابقة وفق تصريحات له بواشنطن قبيل مجيئه للسودان والتي تقول ان ما قام به العسكريون في السودان يتعارض مع الوثيقة الدستورية، ويجب ان يعود رئيس الوزراء السوداني لتولي مهامه واستعادة الثقة بين المدنيين والعسكريين.

وحسب مصادر عسكرية للعالم فلا جديد في موقف الفريق عبد الفتاح البرهان الذي يغازل رئيس الوزراء للعودة لموقعه وتشكيل حكومة تكنوقراط، يقابله اصرار من عبدالله حمدوك للعودة الي مربع ما قبل الانقلاب العسكري والافراج عن كافة المعتقلين في حكومته السابقة والاعتراف بأن ما حدث كان انقلابًا عسكريا وحينها يبدأ الحوار في تشكيل منظومته الجديدة للحكم.

اما الشارع السوداني الذي حدد موقفه في مدنية الحكم الا انه يري ان وزراء ومساعدي رئيس الوزراء السوداني السابقين شابهم الضعف في ادارة الدولة.

علي كلٍ هنالك قلق وتوتر للمواطن السوداني وضيق في العيش ورؤية ضبابية لما ستؤول اليه الاوضاع في السودان، الا ان لجان المقاومة السودانية حددت مساراتها لتظاهرات قادمة.

تتقارب المواقف وتتباعد احياناً بين الرئيس السوداني المعزول عبدالله حمدوك وبين والفريق عبدالفتاح البرهان، ولكن في الختام يبقى الخيار للشعب السوداني في من يحكمه.