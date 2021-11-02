الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تقول إنها لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط

واشنطن تقول إنها لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

العالم-الامريكيتان

وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، خلال مؤتمر حول الأمن في منطقة الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء: "يجب أن أؤكد على خلفية تداول الكثير من المعلومات المضللة بهذا الصدد مؤخرا، أن شراكاتنا في مجال الأمن ستبقى".

وتابع قائلا إن "تواجدنا العسكري الدائم في المنطقة ضامن منذ أكثر من 70 عاما، وهذا الواقع الأساسي لن يتغير".

وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة، مؤكدا أن عددا غير كبير من القوات الأمريكية في المنطقة تقوم بتدريب الشركاء.

وأكد الدبلوماسي التزام الولايات المتحدة بضمان حرية التجارة والملاحة بهدف عدم السماح بأي اضطراب في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

روابط ذات صلة

واشنطن تبدأ العد العكسي للتخلص من أردوغان!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تقول إنها لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط

رئيس مجلس الشعب السوري: تأثيرات وعد بلفور ارتدت على المنطقة العربية بأكملها

الجهاد الإسلامي: أهالي الشيخ جراح رأس الحربة في مواجهة التهويد والدفاع عن المقدسات

هل تعرف أن ماكينات القهوة تهدد الأرض؟..اليك التفاصيل!

شاهد..هل سيحل فيلتمان الأزمة في السودان؟

مناورات بحرية تركية بمشاركة 4 دول عربية