وزير الطاقة: نعمل لادخال 21 وحدة كهربائية جديدة للخدمة في الصيف القادم

العالم - ايران

وقال محرابيان في تصريحه الثلاثاء خلال اجتماعه باعضاء لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي: لقد عبأنا طاقاتنا من اجل ادخال 21 وحدة كهربائية جديدة للخدمة في الصيف القادم.

واضاف: انه وفق الخطة التي قدمناها لمجلس الشورى الاسلامي ستعمل وزارة الطاقة على اضافة 30 الف ميغاواط للطاقة الكهربائية في البلاد (في غضون 4 اعوام).

وقال وزير الطاقة: لقد تمكنا من اعداد 5 آلاف ميغاواط اضافية لطاقة البلاد في الصيف القادم.

واوضح بان تركيز الوزارة في العام القادم سيكون على مسالة ادارة الطلب وترشيد استهلاك الكهرباء حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال كي لا يتم تخصيص الدعم للاستهلاك الذي يفوق المعدل الطبيعي.