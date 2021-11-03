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رئيسي: ليس هناك أي طريق مسدود في حل مشاكل البلاد

رئيسي: ليس هناك أي طريق مسدود في حل مشاكل البلاد
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي انه ليس هناك أي طريق مسدود في حل مشاكل البلاد ، ويتعين على الاجهزة الحكومية العمل بطريقة منسقة ومنهجية بحيث تكون الإجراءات مكملة لبعضها البعض في اطار حل المشاكل الراهنة.

العالم - ايران

عقدت لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة الايرانية اجتماعا مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي، تم فيه تقديم تقرير عن أوضاع صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية والغاز الطبيعي.

وبحسب هذا التقرير ، فإن حجم مبيعات النفط يتزايد مقارنة بالماضي ، وإحصائيات تصدير البتروكيماويات في وضع مناسب.

كما تحدث محافظ البنك المركزي في هذا الاجتماع عن آخر تطورات موارد العملة الصعبة وكيفية استحصال الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج والإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة هذه الارصدة.

وتم في الاجتماع كذلك مناقشة موضوع التنفيذ الدقيق للقرارات المعتمدة سابقاً في اللجنة فيما يتعلق بمساعدات وتسهيلات صندوق التنمية الوطني لدعم صندوق استقرار سوق رأس المال، وتقرر تنفيذ هذه القرارات على الفور.

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رئيسي: ليس هناك أي طريق مسدود في حل مشاكل البلاد

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