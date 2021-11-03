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العميد سريع يحذر قادة المرتزقة في مأرب

العميد سريع يحذر قادة المرتزقة في مأرب
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

جدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، تحذيره لمن تبقى من قادة المرتزقة في مديرية مأرب، الى سرعة الاستجابة لما ورد في بياناتها السابقة بالتوقف الفوري عن القتال.

العالم - اليمن

وأكد العميد سريع في إيجازه الصحفي عن المرحلة الثانية من عملية ”ربيع النصر ”، أن استمرار قادة المرتزقة والخونة والعملاء في مواقفهم سيدفع القوات المسلحة الى اتخاذ إجراءاتها المناسبة في اطار الدفاع عن الشعب والبلد.

وأضاف أن القوات المسلحة وهي على مشارف مدينة مأرب من عدة جهات، تجدد تأكيدها للمواطنين في مدينة مأرب بأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاههم وتجاه كل أبناء اليمن الذي نحرره اليوم ووطننا جميعاً الذي نحقق له اليوم الاستقلال لنحيا جميعاً على أرضه أحراراً أعزاء.

وقال العميد سريع إن المرتزقة والعملاء والخونة ألفوا الذل والخضوع والعيش تحت أقدام الغزاة وبالتالي فلن يكون مصيرهم افضل من مصير كل المرتزقة في كل البلدان وفي كل مراحل التاريخ، لافتا إلى أن من يصنع مستقبل اليمن هم من يصنعون اليوم ملاحم الحرية والكرامة، من يسطرون بتضحياتهم هذه الانتصارات.

ولفت إلى أن كل انتصار جديد تحققه القوات المسلحة بفضل الله تعالى هو انتصار لدماء الشهداء الزكية .. شهداء يمن الإيمان.

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