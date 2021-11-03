أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 3 نوفمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

كيهان ..

إعتراف صحف بفلسطين المحتلة بحتمية زوال "إسرائيل " وكون المسألة مسألة وقت فحسب .

وطن امروز ..

هجوم سيبيراني واسع النطاق على شبكة الكهرباء العامة بالكيان الصهيوني وإنقطاع الكهرباء بمدن رئيسية .

ايران ..

الوزير عبد اللهيان يدين فرض أمريكا إجراءات حظر جديدة وتحدثها عن إحياء الإتفاق النووي بنفس الوقت .

ابرار..

تحركات مكثفة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لإقناع وزير الإعلام جورج قرداحي بالإستقالة .

اطلاعات ..

دخول قدر على مسار التوسط في الأزمة الساخنة بين لبنان والدول الخليجية .

جوان ..

أنباء عن قيام وفد للمخابرات الصهيونية الموساد بزيارة للخرطوم بعد الإنقلاب العسكري في السودان .

جمهوري اسلامي ..

إستمرار الفوضى الأمنية بأفغانستان .. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرين إنتحاريين لـ"داعش" بكابول .

قدس ..

التفجيرات الإنتحارية الأخيرة بأفغانستان مؤشر على فشل حكومة طالبان في حفظ الأمن .

سياست روز ..

هلع في الحزب الديمقراطي بأمريكا من تزايد وتفاقم زلات بايدن اللسانية وهفواته وإغفاءاته .

خراسان ..

بدء العد العكسي لتحرير مدينة مأرب الإستراتيجية وطرد قوات التحالف السعودي ومرتزقته منها.

آرمان ملي ..

الكرملين يلوح بالرد بالمثل على أية إجراءات عدائية من قبل حلف الناتو .

مردم سالاري ..

الصين تعبر عن غضبها إزاء إقتراح أمريكي بالأمم المتحدة لقبول عضوية تايوان في بعض مؤسساتها .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( قرداحي رمز لفشل سعودي جديد)..

السعودية بدأت تفقد مكانتها ومنزلتها في العالمين العربي والاسلامي بشكل متسارع منذ سنوات بسبب انتهاجها لسياسات خاطئة تماما لم تحصد من وراءها سوى الفشل تلو الاخر..

"إن ما تريده السعودية بإفتعالها أزمة مع لبنان هو جر رجل الدول العربية وحتى الغربية لمقاطعة لبنان لإستعادة مكانتها الضائعة"

ولكن الدول العربية الرئيسية لم تنجر لهذا السيناريو السعودي كما ان الدول الغربية لم تبد اي حماس للضغط على حكومة ميقاتي بشأن تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن والتي اتخذتها السعودية ذريعة للتصعيد ضد لبنان .

والادهى بالنسبة للسعودية هو ان هذا الأزمة زادت من شعبية الوزير قرداحي في لبنان والعالم العربي بشكل جسد فشل اخر للرياض.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت بدورها عن الأزمة بين لبنان والسعودية وحليفاتها في مقالها( من الذي يقف وراء أزمات لبنان ؟)..

السعودية اتخذت من تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي المتعاطفة مع الشعب اللباني وادانته للحرب على اليمن ذريعة كبرى لافتعال ازمة علاقات ساخنة جدا مع لبنان, الا ان تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كشفت عن النوايا الحقيقة للأزمة

"الوزير بن فرحان قال إن مشكلة السعودية مع لبنان تكمن بوجود وثقل حزب الله في المعادلات السياسية بلبنان"

وبذلك كشف هذا الوزير السعودي عن الاهداف الحقيقية من وراء تصعيد الرياض وحليفاتها الخليجيات للاجواء ضد لبنان, فما تريده

السعودية في الواقع هو تفجير صراع داخلي وحتى حرب أهلية اخرى بلبنان لإضعاف المقاومة ولإستنزاف حزب الله لصالح الكيان الصهيوني ومسار التطبيع, الامر الذي يعطي فكرة واضحة عن الأسباب والعوامل الرئيسية التي تقف وراء الازمات التي تعصف بلبنان منذ سنوات .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( زيارة وفد للموساد للخرطوم بعد الإنقلاب العسكري )..

تحدثت محافل اعلامية في فلسطين المحتلة عن قيام وفد للمخابرات الصهيونية الموساد بزيارة خاصة للخرطوم بعد وقوع الانقلاب العسكري مباشرة, وفي هذا السياق ..

"قالت صحيفة يديعوت أحرونوت التي تصدر بفلسطين المحتلة إن وفد الموساد زار الخرطوم لتقييم الأوضاع بشأن التطبيع"

وذلك في ظل التطورات المتسارعة بالسودان بعد الانقلاب العسكري .

وفي السياق نفسه ذكر موقع " واي نت " العبري على الانترنيت ان وفد الموساد التقى بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي ترأس الانقلاب كما التقى برئيس الوزراء المعزوا عبد الله حمدوك ايضا.

خراسان ..

صحيفة خراسان سلطت الضوء على التطورات الميدانية في اليمن وكتبت في مقالها ( بدء العد العكسي لتحرير مأرب )..

نجحت القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية في تحقيق انتصارات باهرة في معارك محافظة مأرب الاستراتيجية الغنية بالنفط والغاز على مدى الاسابيع الاخيرة ..

"إن القوات اليمنية المشتركة تستعد الآن لحسم معركة مأرب الكبرى بتحرير مركز المحافظة أي مدينة مأرب نفسها "

حيث تقف القوات اليمنية المشتركة على مشارف هذه المدينة وسط انباء عن عمليات هروب جماعي لمرتزقة التحالف السعودي ولعناصر الجماعت الارهابية التفيرية المسلحة التي تقاتل الى جانبه .

ان مدينة مأرب باتت تعتبر مدينة ساقطة من الناحية العسكرية مع وقوف القوات اليمنية المشتركة على مشارفها من جميع الجهات وهروب شراذم التحالف السعودي. ان التحالف السعودية الذي يفتقر لوجود قوات برية واقعية في محافظة مأرب ورهانه على المرتزقة ادرك عمليا خسارته لهذ الرهان, لذلك صعد غاراته الجوية بصورة وحشية على مأرب مؤخرا لعرقلة تقدم القوات اليمنية المشتركة ولكن يبدو ان ساعة الحسم قد اقتربت بالفعل وان تحرير مدينة مأرب بات وشيكا جدا.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( إنهيار مجلس ) وبعد استعراض طويل لخلفيات تأسيس مجلس التعاون الخليجي ..

ان حالة الاستنفار المبالغ فيها ضد لبنان من قبل السعودية وحليفاتها على خلفية تصريحات لوزير لبناني متعاطفة مع الشعب اليمني, تطرح تساؤلات جدية عن اهداف السعودية وحليفاتها من وراء الامر وفيما اذا كان الهدف تركيع لبنان والزج به في حرب اهلية.

"إن السعودية كشرت عن أنيابها بصورة علنية وصريحة ضد لبنان بعد أن يئست من إمكانية فرض فراغ سياسي عليه "

ولا ينسى احد حقيقة ان السعودية وبعض حليفاتها الخليجيات تلعب دورا رئيسيا منذ سنوات طويل في عرقلة استقرار لبنان من خلال دعم تيارات داخلية معروفة بميولها الغربية وارتباط بعضها بالكيان الصهيوني نفسه . وهو دور كان دائما عاملا وراء تفجير أزمات سياسة واقتصادية واجتماعية بلبنان خاصة على مدى العامين الماضيين ..

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن ( دخول قافلة عسكرية أمريكية من العراق لسوريا)؟ وحسب الصحيفة ..

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغت بعد لقائه بنظيره الامريكي على هامش قمة العشرين بروما ان بايدن وعد بخفض الدعم الامريكي لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردي بسوريا.

"إن تاكيد محافل إعلامية دولية على دخول قافلة شاحنات أمريكية ضخمة للأراضي السورية, يفند آمال أردوغان على وعد بايدن "

وتقول قناة روسيا اليوم الاخبارية الروسية ان هذه القافلة التي تضم اكثر من خمسين شاحنة ضخمة. تحمل السلاح والذخائر الحربية الى تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي المسلح الذي ينتشر بمناطق بشمال شرقي سوريا. وهو تنظيم تستهدفه تركيا مشككة بكونه امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي الداعي للانفصال.