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العراق.. ارتفاع حالات التسمم الغذائي في ميسان الى 444 حالة

العراق.. ارتفاع حالات التسمم الغذائي في ميسان الى 444 حالة
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكدت دائرة الصحة في محافظة ميسان، جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، أن حالات التسمم التي رصدت في ميسان أغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض، فيما أشارت إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.

العالم-العراق

وقال مدير قسم العمليات غزوان مجيد كاظم في بيان، ان "مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت 444 حالة تسمم غذائي، إلى الان أغلبهم خرج من المستشفى وان الاعراض هي مغص معوية واسهال وتقيئ، وهي أعراض بسيطة الى متوسطة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة"، لافتا الى ان "عدد الراقدين حاليا 14 في ردهات مستشفى الشهيد الصدر واثنان منهم في مستشفى الطفل".

وأضاف، أنه "لجان للتحري الوبائي مستمره لمعرفة الأسباب"، مشيرا الى ان "هنالك فرقاً مشتركة من الرقابة الصحية وفرق تفتيش الصحة العامة وفرق التحري الوبائي، قامت باخذ العينات من داخل المطاعم والأدوات المستعملة فيها وفحص الأشخاص العاملين، وأخضاع العينات للتحليل المختبري وبأنتظار النتائج".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، عن اتخاذه الإجراءات القانونية بحق صاحب مطعم ومتهمين، بعد تسمم عشرات المواطنين في ميسان بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم شعبي بالمحافظة.

بدوره، أوعز قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي، الى كافة الجهات التحقيقية بمتابعة حالات التسمم، وعدم التهاون بملابسات الحادث وعرض التقرير التحقيقي أمام أنظاره بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم بصدده.

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