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شاهد.. تصريحات قرداحي مازالت تتصدر المشهد

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

ما زال وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي يتصدر المشهد، بعد افتعال السعودية خلافا مع لبنان بذريعة تصريحات قرداحي التي ادلى بها قبل توزيره وتتعلق اليمن والعدوان السعودي.

العالم - لبنان

ورفض قرداحي تقديم استقالته بطلب من الرياض مؤكدا انه لم يخطئ بحق احد ومتمسك بتوصيفه لما يحدث في اليمن بأنه حرب عبثية.

منذ البداية اتضح للقاصي والداني ان القضية لا تتعلق بتصريحات جورج قرداحي. بل هي مخطط موضوع مسبقا لاستهداف لبنان بسيناريوهات مشبوهة بدأت بجريمة الطيونة ولا تنتهي بالتصعيد السعودي الاخير. ودليل ذلك خرج من وزيرِ الخارجية السعوية فيصل بن فرحان بن عبدالله ال سعود الذي اكد ان القضية لا تتعلق بتصريحات قرداحي بل بالعداء لخط المقاومة كما اشارت تصريحات الوزير السعودي.

وانتقد نشطاء مواقع التواصل سياسات السعودية تجاه لبنان بدون اي سبب بينما لم يحركوا ساكنا حين اُهينوا من قبل الرئيس الاميركي.

في خضم كل هذه الأزمة، برزت مواقف للبنانيين يعملون في السعودية والامارات اثارت غضبا لما فيها من تملق وانبطاح امام انظمة تلك الدول. لكن بالنسبة للناشطين احتل مدير عام قنوات ام بي سي السعودية اللبناني علي جابر المرتبة الاولى في التملق، حيث وصل الحال به الى الدعوة لطرد اللبنانيين العاملين في السعودية والامارات في حال رفضوا تاييد موقف الرياض ضد بلدهم لبنان.

في مجال اخر، مضت مئة واربعة أعوام على وعد بلفور. وعد من لا يملك لمن لا يستحق. الوعد الذي قررت فيه بريطانيا زورا وبهتانا منح فلسطين لمن ليسوا اصحابها. وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع.

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