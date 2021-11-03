ابن سلمان تورط مع الجبري أمام الأميركيين

العالم - السعودية

واعتبر الكاتب ديفيد إغناتيوس، في مقال للصحيفة، أن "ورطة" ابن سلمان أمام المحاكم الأمريكية في هذه القضية باتت أكثر تعقيدا، حيث تتقلص خياراته من جهة، وتتسع الهوّة بينه وبين البيت الأبيض بشكل كبير من جهة ثانية.



واتهم ولي العهد الجبري بالتورط في عمليات احتيال مالي كبيرة، فيما يؤكد الأخير أن ابن سلمان دبر لخطف أبنائه، وحاول القبض عليه أو اغتياله.



وقال إغناتيوس: "الآن، يواجه محمد بن سلمان سلسلة من الانتكاسات القانونية والدبلوماسية التي يمكن أن تعقد قضيته مع الجبري".

وتابع موضحا: "الأسبوع الماضي، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ناثانيال إم جورتون، بأن الجبري لا يستطيع الدفاع بشكل عادل عن نفسه في مواجهة تهمة الاحتيال، دون الاضطرار لكشف عن معلومات سرية حول أنشطة المخابرات الأمريكية السعودية التي كان متورطا فيها".

وشكل ذلك انتكاسة لفريق ابن سلمان القانوني، لا سيما بعد أن حظرت وزارة العدل الأمريكية، في آب/ أغسطس الماضي، أي إفشاء، خلال عملية التقاضي مع الجبري، من شأنه أن يكشف عن مصادر و/أو أساليب استخباراتية.

وتعرّض ولي عهد المملكة لانتكاسة ثانية، حيث فشل في الحصول على دعم الحكومة الأمريكية لمطالبته بالحصانة السيادية أمام دعاوى الجبري.

وتكشف الدعوى التي رفعها الجبري، العام الماضي، في محكمة اتحادية بواشنطن العاصمة، أن عملاء أرسلهم ابن سلمان سافروا إلى كندا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 للقبض عليه أو قتله، وذلك بعد أسبوعين فقط من مقتل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول التركية.

وقدم السعوديون طلب الحصانة لإدارة دونالد ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، لكنهم لم يحصلوا عليه، حتى تولى بايدن الرئاسة بعد ذلك بأشهر قليلة، الذي رفضت إدارته النظر في الأمر.



لكن التحولات الأخيرة في مسار أزمة ابن سلمان بالولايات المتحدة لم تكن قانونية، بل دبلوماسية، بحسب إغناتيوس، حيث يرفض بايدن حتى الآن مقابلته أو التحدث معه.

وقال الكاتب: "التقى مسؤولون أمريكيون كبارا آخرين مع ولي العهد، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الشهر الماضي، ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون الحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة السعودية، قدر الإمكان، ولكن من الواضح أن ازدراء بايدن يزعج محمد بن سلمان، الذي كان يحظى بدعم قوي من دونالد ترامب".

وأضاف: "تتضاءل خيارات محمد بن سلمان مع استمرار القضايا، وقد تكون التسوية أحد المسارات المطروحة أمامه، حيث يقدم الجبري دفعة مالية ويلغي الدعوى القضائية التي رفعها في واشنطن، مقابل الحرية لطفليه وصهره، اللذين أصبحا في الواقع رهائن".

وتابع إغناتيوس في مقاله: "من شأن مثل هذه التسوية أن تخفف من قلق مجتمع الاستخبارات بشأن الكشف عن معلومات حساسة. يمكن القول إن نهج التسوية هذا من شأنه أن يقدم لجميع الأطراف فوزا، لكن محمد بن سلمان لا يبدو حتى الآن مهتما به".



وختم بالقول: "تكمن المفارقة في هذا المشهد في أنه يأتي في وقت يبدو فيه أن محمد بن سلمان ينجح في بعض جهوده لتحديث المجتمع السعودي (..) ولكن على مستوى معاركه ضد أعدائه السياسيين، فإن المملكة، على ما يبدو، لا تزال في العصور المظلمة".

المصدر: واشنطن بوست