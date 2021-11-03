الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ولي العهد البحريني يزور الأراضي المحتلة بداية العام المقبل‎‎

ولي العهد البحريني يزور الأراضي المحتلة بداية العام المقبل‎‎
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أبلغ ولي العهد ورئيس الحكومة البحرينية سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيس حكومة العدو الصهيوني نفتالي بينيت عن نيته زيارة الأراضي المحتلة في بداية العام المقبل، حسبما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

العالم - صحف عبریة

وبحسب الصحيفة، جاءت تصريحات ابن حمد خلال اجتماع تاريخي عقد أمس بين الجانبين في مؤتمر المناخ في مدينة غلاسكو السكوتلندية، حيث دعا بينيت الجانب البحريني الى زيارة الكيان، وأجابه ابن حمد أنه سيكون سعيدًا بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي صهيوني قوله إن "الزيارة من المتوقع ان تجري في بداية عام 2022".

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن "بينيت أبلغ نظيره الهندي نيراندا مودي أنه ينوي زيارة بلاده بعد شهرين"، ونقلت عن المسؤول السياسي الصهيوني أن جولة اجتماعات رئيس حكومة العدو كانت ناجحة جدا، وقال: " في اليومين الأخيرين، شهدنا تسونامي سياسيًا بطريقة جيدة.. هذه فترة ممتازة لعلاقات "إسرائيل" الخارجية، الاجتماعات كانت مثل لقاءات سريعة، بدلا من سلسلة من السفرات".

روابط ذات صلة

ابن سلمان تورط مع الجبري أمام الأميركيين

شاهد.. ماهي خطة النظام البحريني لنهب ثروات الشعب؟

ائتلاف 14 فبراير البحريني يتضامن مع جورج قرداحي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: 6 حالات وفاة و822 إصابة جديدة بـكورونا

تصريحات تيد كروز.. تؤكد صوابية موقف إيران من المفاوضات النووية

شاهد: لبنان يرفض الاملاءات السعودية ويدعوها الی الحوار

حماس والجهاد تخيران الاحتلال بين انهاء معاناة الأسرى أو التصعيد

وزير الخارجية اليمني: هدف السعودية من الحملات ضد لبنان هو سلاح حزب الله

مونديال 2022.. إعلان تشكيلة العراق لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية