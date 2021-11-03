شمخاني: بايدن غير مستعد لتقديم أي ضمان

العالم - ايران

وغرد علي شمخاني اليوم الأربعاء على صفحته الشخصية ، الدعوة للتفاوض أثناء الحرب و الآن لهما أوجه الشبه وعبر.

وتابع: كانت هجمات صدام مستمرة واليوم أيضا إجراءات الحظر مستمرة ، كان العدو يحتل جزءا من إيران و اليوم اقتصاد الشعب الإيراني قد أخذ كرهينة.

وتابع امين المجلس الأعلى للأمن القومي ،كان المقاتلون يدافعون في جبهات الحرب وحاليا يواصل العلماء الأنشطة النووية القانونية.

وكتب شمخاني في تغريدة أخرى: "لم يكن هناك أي مؤشر على تنبه المعتدي لأخطائه واليوم الرئيس الأمريكي فاقد الصلاحية غير راغب في تقديم الضمانات. إذا لم يتغير الوضع الحالي، فإن نتيجة المفاوضات واضحة من البداية. الفارق بين اليوم وأيام الحرب، بفضل الثورة الاسلامية، هو قوة المقاومة الإيرانية الشاملة والمبنية على أساس القدرات المحلية ".