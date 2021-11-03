نشطاء مواقع التواصل يجلدون اللبناني المتملق علي جابر

العالم - لبنان

ففي خضم الأزمة التي افتعلتها السعودية ضد اللبنانيين بسبب تصريحات لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، برزت مواقف للبنانيين يعملون في السعودية والامارات اثارت غضبا لما فيها من تملق وانبطاح امام انظمة تلك الدول.

ووصف نشطاء مواقع التواصل علي جابر بأنه المرتبة الاولى في التملق، حيث وصل الحال به الى الدعوة لطرد اللبنانيين العاملين في السعودية والامارات في حال رفضوا تاييد موقف الرياض ضد بلدهم لبنان.

وغرد علي جابر: "معظم اللبنانيين في الخليج (الفارسي) هم كرام وقد اكرمهم من استضافَهم فملكهم، الاقلية الاقلية هم من اللئام، أُكرموا ولكن تمردوا. هؤلاء لا مكان لهم بيننا".

ولم يُفهم ماذا يعني بعبارة لا مكان لهم بيننا. فهل يقصد ان مكانه وبلده هي السعودية والامارات؟ ام انه يعتبر نفسه من ازلام الرياض وابو ظبي وان لبنان لا يعنيه؟

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردوداً كبيرة علی تغريدة "علي جابر" فقد كتب "حسن" متسائلا:"شو عم يكرموا اللبنانية بالشفقة يعني؟ هيدا بعرق جبينهم. حاج يربْحونا جميلة واذا هلقد عاجببنك الخليجية اندحش فيهون الشغل مش عيب".

وردّت "زينب الحركة" ايضا متسائلة:"إكرام السعودية أن نسْكُت على حرب اليمن؟ هذا إكرام أو شراء ذمم؟".

وسخر "ايهاب الدسوقي" من تغريدة علي جابر كاتبا:"يا إخوان اعذروه لا زال راتبه من هناك. ايش بيسوي ما يقدر يضحي بالراتب الان، عنده شوية التزامات ضرورية محتاج يشتري فيلا بباريس والسيارة. الله يعينه مسكين يا دوب الراتب بيكفي".

اما "ملاك خالد" فسخرت من علي جابر على طريقتها كاتبة:"شو رأيك تتعلم عربي قبل ما تنظر بالسياسة وعلم الاجتماع؟..".

وأشارت بهذه التغريدة الى الاخطاء القواعدية الكثيرة عند علي جابر الذي يشغل ايضا منصب عميد كلية محمد بن راشد للتواصل.