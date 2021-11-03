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السيد الحكيم يحذر من عودة الصراعات الطائفية الى ديالى

السيد الحكيم يحذر من عودة الصراعات الطائفية الى ديالى
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، تحذيره من عودة "الصراعات الطائفية" الى محافظة ديالى.

العالم-العراق

وقال السيد الحكيم في بيان: "لطالما مثلت محافظة ديالى عراقا مصغراً ومضرباً للأمثال في التعايش السلمي والتآخي بين أطيافها ومكوناتها وعشائرها، ويشهد الأمس القريب اختلاط دماء شبابها وتظافر عزيمتهم من أجل درء المد الداعشي الأسود عن ربوعها".

وأضاف "من هنا نجدد التحذير من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية إليها وتحت أي مسمى ونحث عقلاء وشيوخ ووجهاء العشائر والنخب المجتمعية والكيانات السياسية على التنبه لهذه المخططات الأثيمة وضبط النفس ووضع حد لتدهور الأوضاع فيها".

ودعا السيد الحكيم "الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤوليتها القانونية في حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين، وحمى الله ديالى وأهلها وجميع ربوع بلادنا من كل سوء".

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