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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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قوات حرس الثورة الاسلامية تحبط محاولات قطع بحرية اميركية تغيير مسار الناقلة التي قرصنة النفط الايراني وتوصلها الى المياه الايرانية
قوات حرس الثورة الاسلامية تقتاد الناقلة التي سرقت النفط الايراني الى السواحل الايرانية بعد افشالها محاولات مروحيات اميركية السيطرة عليها
قوات حرس الثورة الاسلامية تنفذ عملية انزال وتسيطر على ناقلة قامت القوات الاميركية بنقل حمولة ناقلة نفط ايرانية اليها في بحر عمان بعد توقيفها
القوات الأمريكية تعقبت بالمروحيات والمقاتلات حاملة النفط لكنها اندحرت خائبة بتصدي قوات حرس الثورة الإسلامية لها
القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لقرصنة نفط إيراني في مياه بحر عمان
قوات حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان
إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية
جميع محاولات القوات الأمريكية لصد مسار حاملة النفط باءت بالفشل وهي الان آمنة في مياه الجمهورية الإسلامية
القوات الأمريكية تعقبت بالمروحيات والمقاتلات حاملة النفط لكنها اندحرت خائبة بتصدي قوات حرس الثورة الإسلامية الباسلة لها
القوات الأمريكية صادرت حاملة نفط تحمل النفط الإيراني ونقلته الى حاملة نفط أخرى إلا أن عملية القرصنة أحبطت من قبل انزال جوي لحرس الثورة
إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش
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