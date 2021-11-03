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الرئيس العراقي يشدد على ضرورة غلق الثغرات لملاحقة فلول داعش

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة غلق الثغرات لملاحقة فلول داعش
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، على ضرورة غلق الثغرات ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول داعش وحماية السلم والأمن المجتمعي.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان: إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في قصر السلام ببغداد".

وأضاف أنه "تمَّ خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الجماعات الإرهابية وقطع الطريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها في ترسيخ الأمن والاستقرار".

وشدّد الرئيس صالح وفقاً للبيان على "أهمية توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب، ومواصلة الجهود لإنهاء فلوله، واستكمال النصر ضد الإرهاب"، مشيراً الى "منع المتربصين الذين يسعون لتهديد السلم والأمن المجتمعي والتعرض للوحدة الوطنية للعراقيين".

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