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خاص بقناة العالم..

الحرس الثوري يُفشل قرصنة اميركية ضد ناقلة ايرانية

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حرس الثورة الاسلامية العميد رسول سنايي راد فشل محاولة قرصنة مدعومة اميركياً من ناقلة نفط ايرانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد سنايي راد في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان محاولة القرصنة البحرية الاميركية تأتي لمصادرة شحنة نفط ايرانية علی غرار ما فعلته مع ناقلة النفط الفنزويلية في المياه الدولية.

ورأی ان الاميركان لم يفهموا بعد ان المعادلات قد تغيرت وان من تحاول اميركا سرقة نفطها هي ذات الدولة التي أسقطت طائرتهم المسيرة في المياه الايرانية.

وشدد ان العميد سنايي راد ان هذه المحاولة الاميركية الفاشلة اثبتت ان ايران مصرة علی حماية الامن و الاستقرار كما أثبتت ان الاميركان لاتملك المهارة الفنية لاتخاذ قرارات بحرية صارمة في مياه المنطقة.

وأكد ان الولايات المتحدة تريد زعزعة أمن المنطقة من خلال عمليات ضد قوات حرس الثورة الاسلامية ولكنها فشلت في ذلك.

ودعا العميد سنايي راد الدول التي تتباهی بالدعم الاميركي بأخذ العبر من الفشل الذي مُنيت به امريكا اليوم علی مستوی المنطقة ويحددوا مصالحهم وأمنهم وان لايربطوا مصالحهم وأمنهم بالمصير الاميركي.

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خاص بقناة العالم.. الحرس الثوري يُفشل قرصنة اميركية ضد ناقلة ايرانية

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