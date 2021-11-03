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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحراسة قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأربعاء (3-11)، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم- فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، بمجموعات من خلال "باب المغاربة" (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، بلباسهم التوراتي.

ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد خلال فترة ما بعد صلاة ظهر، إذ عادة ما تتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر "باب المغاربة".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على روّاده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

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