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رئيسي: نتابع مكافحة الفساد بقوة ولیس هناك خط أحمر

رئيسي: نتابع مكافحة الفساد بقوة ولیس هناك خط أحمر
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

شدد الرئیس الإیراني إبراهيم رئيسي الیوم الأربعاء على أن الحکومة‌ الثالثة عشرة تتابع مکافحة‌ الفساد بقوة، مؤكدا أن الشعب الإيراني لایقبل الفساد في الحكومة ابداً.

العالم - ايران

وقال الرئیس الإیراني في اجتماع الحکومة ان مکافحة الفساد كان شرط المواطنين الايرانيين لتاييد الحكومة الحالية، مؤكدا على حساسية موضوع مكافحة الفساد ومصادیقه في المكونات الحكومية.

وأضاف أنه إذا ثبت وجود الفساد داخل الحکومة، یجب مواجهة الخاطئ وتسليمه الی السلطات القضائیة، مؤكدا: لیس هناك خط أحمر بالنسبة لي سواء في موظفي مکتب الرئاسة أو معاوني رئیس الجمهوریة أو وزراء الحكومة.

وأکد رئیسي أنه تتم دراسة أهلیة المسؤولین في أعلى المستویات عبر المراجع الرقابیة والمصادر الأمنیة لتولی المهام في الحکومة الثالثة عشرة.

وشدد رئیس الجمهوریة علی ضرورة‌ متابعة تنفیذ القرارات التي تتخذ في زياراته التفقدية لمحافظات البلاد، قائلا: تظهر نتائج وثمار هذه الزيارات بعد تنفیذ القرارات المتخذة خلالها ومن الضروری متابعة تنفیذها بشکل جاد.

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