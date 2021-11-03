رئيسي: نتابع مكافحة الفساد بقوة ولیس هناك خط أحمر

العالم - ايران

وقال الرئیس الإیراني في اجتماع الحکومة ان مکافحة الفساد كان شرط المواطنين الايرانيين لتاييد الحكومة الحالية، مؤكدا على حساسية موضوع مكافحة الفساد ومصادیقه في المكونات الحكومية.

وأضاف أنه إذا ثبت وجود الفساد داخل الحکومة، یجب مواجهة الخاطئ وتسليمه الی السلطات القضائیة، مؤكدا: لیس هناك خط أحمر بالنسبة لي سواء في موظفي مکتب الرئاسة أو معاوني رئیس الجمهوریة أو وزراء الحكومة.

وأکد رئیسي أنه تتم دراسة أهلیة المسؤولین في أعلى المستویات عبر المراجع الرقابیة والمصادر الأمنیة لتولی المهام في الحکومة الثالثة عشرة.

وشدد رئیس الجمهوریة علی ضرورة‌ متابعة تنفیذ القرارات التي تتخذ في زياراته التفقدية لمحافظات البلاد، قائلا: تظهر نتائج وثمار هذه الزيارات بعد تنفیذ القرارات المتخذة خلالها ومن الضروری متابعة تنفیذها بشکل جاد.