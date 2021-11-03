شاهد..اميركا تحاول عرقلة المفاوضات بين ايران والسعودية

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد افقهي في حديث خص به قناة العالم الاخبارية ان الحوار والمفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية حسب ما جاء على لسان وزارء خارجية البلدين تسير بمسير ايجابي ومشجع.

وكشف السيد افقهي ان في آخر سفر للشهيد الفريق قاسم سليماني الى العراق كان يحمل معه رسالة من الجمهورية الاسلامية الى الحكومة السعودية عن طريق البريد العراقي وقطعت اميركا الطريق على عودت العلاقات بين البلدين جريمتها الشنيعة التي استشهد فيها الفريق قاسم سليماني.

وبين السيد افقهي ان اميركا لاتشجع اي محاولة لتحسين العللاقات بين دول المنطقة لانها تضر بمصالح اميركا، لذا تسعى اميركا بشتى الطرق الخبيثة الى زعزعة استقرار وامن المنطقة. الى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

هذا وقد أحبط حرس الثورة الاسلامية في ايران محاولة قراصنة مدعومين من أميركا سرقة نفط ايراني في بحر عمان.



وأكدت السلطات الإيرانية أن قراصنة أقدموا على توقيف ناقلة نفط ايرانية في بحر عمان، وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى، وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الاسلامية.

ونفذت عملية انزال على الناقلة، وسيطرت عليها، لتقوم على الفور باقتيادها الى السواحل الايرانية، وبعدها حاولت مروحيات أميركية استعادة السيطرة على ناقلة النفط التابعة للقراصنة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل رغم تدخل قطع بحرية اميركية لتغيير مسار الناقلة. وتؤكد ايران أن ناقلة النفط موجودة حاليا في مياهها الإقليمية.