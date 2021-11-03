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5 توصيات للملتقى الوطني لدعم الانتخابات في ليبيا

5 توصيات للملتقى الوطني لدعم الانتخابات في ليبيا
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الملتقى الوطني الليبي لدعم الانتخابات بيانًا ختاميًّا اليوم الأربعاء، تضمن خمس توصيات، تضمنت إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.

العالم- ليبيا

ودعا البيان إلى «التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل، ولا مجال لعرقلتها أو مماطلتها لتأجيلها»، مشددًا على «ضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات واحترامها».

كما توافق المشاركون في الملتقى على «دعوة بعثة الأمم المتحدة والدول الداعمة إلى إلزام جميع الأطراف بالتعهدات المتفق عليها في خارطة الطريق في اتفاق جنيف بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد»، إضافة إلى «حث المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأخذ المبادرة بشفافية وفق جدول زمني يجري الانتخابات في موعدها».

وأكد البيان «أهمية الأحزاب والكيانات السياسية في العملية السياسية أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم»، فضلًا عن «تنسيق الجهود بين القوى السياسية في جميع أنحاء ليبيا لضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير التي حددها القانون في الخصوص».

وضم الملتقى عددًا من أعضاء المجلس الرئاسي والنواب والدولة وملتقى الحوار السياسي وكيانات سياسية ومجتمع مدني ووجهاء وأعيان.

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