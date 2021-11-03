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القبض على 5 سعوديين اعتدوا على عمال مطعم في الرياض

القبض على 5 سعوديين اعتدوا على عمال مطعم في الرياض
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

ألقت السلطات السعودية القبض على 5 سعوديين في محافظة الخرج اعتدوا على عاملين في فرع أحد المطاعم العالمية في الرياض.

العالم-السعودية

وقالت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المطعم يقع في مركز الخاصرة في محافظة القويعية، مضيفة أن الشجار نتج عنه إصابة مقيمين يعملان هناك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو أظهراعتداء عدد من الأشخاص على موظفي المطعم، حيث قام أحدهم بإسقاط موظف على الأرض وتوجيه لكمات له حتى أغمي عليه.

فيما قامت مجموعة أخرى بالإمساك بموظف آخر والاعتداء عليه بالضرب، ثم فروا.

على إثر ذلك، أمر النائب العام سعود بن عبدالله المعجب بسرعة القبض على المعتدين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

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