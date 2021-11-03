شاهد..حرس الثورة الاسلامية شوكة في عيون اميركا

العالم - خاص بالعالم

وقال صالحي في حديث مباشر مع قناة العالم الاخبارية ان استراتيجية الدفاع الايرانية استقرت منذ استشهاد الفريق قاسم سليماني حتى تتصدى لكل التحركات العدوانية للاستكبار العالمي الذي كرس كل جهده لمقاطعة ايران وزعزعة امن الخليج الفارسي.

واضاف: ان التحركات الاستعلائية الاميركية قد بدأت منذ سنتين ضد ايران، والامريكان يكذبون عندما يقولون انهم يريدون احلال الامن في المنطقة.

واضاف: ان اميركا تريد حلب دول المنطقة بحجة ترسيخ امنها ،و بذرائع امنية يريدون التدخل في المنطقة لكنهم خسروا في ذلك، واميركا لا تستطيع تحمل تكلفة اي حرب في المنطقة.

واوضح صالحي ان قوات الحرس الثوري الاسلامي استطاعوا بقدرتهم الايمانية ان يفشلو محاولة قرصنة النفط الايراني من قبل اميركا، واثبتوا انههم على اهبة الاستعداد لمواجهة انواع التحديات، دائما على استعداد تام للدفاع على امن ومصالح ايران.

وهذا وقد أحبط حرس الثورة الاسلامية في ايران محاولة قراصنة مدعومين من أميركا سرقة نفط ايراني في بحر عمان.



وأكدت السلطات الإيرانية أن قراصنة أقدموا على توقيف ناقلة نفط ايرانية في بحر عمان، وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى، وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الاسلامية.

ونفذت عملية انزال على الناقلة، وسيطرت عليها، لتقوم على الفور باقتيادها الى السواحل الايرانية، وبعدها حاولت مروحيات أميركية استعادة السيطرة على ناقلة النفط التابعة للقراصنة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل رغم تدخل قطع بحرية اميركية لتغيير مسار الناقلة. وتؤكد ايران أن ناقلة النفط موجودة حاليا في مياهها الإقليمية.