شاهد..المخطط الاستيطاني الجديد في حي الشيخ جراح

العالم - مراسلون

لا تكتفي سلطاتُ الاحتلال الاسرائيلى باستهدافِ نحوِ ث30 منزلا بإخطارات الهدمِ والتهجير في حيي الشيخ جراح جنوبَ شرق القدس المحتلة،بل واصلت شنَ حملةَ مصادرات لأراضي الحي بذريعة قانون املاك الغائبين، وسيتم تحويل هذا المساحات الكبيرة من اراضي الحي كمواقف ومراكز تخدم المستوطنين مما سيؤدي الى محاصرة اهالي الحي من كل الاتجاهات.



الى ذلك يواصل اهالي حي الشيخ جراح نضالهم امام محاكم الاحتلال الاسرائيلي الذي عرض عليهم البقاء بالمنازل مقابل دفع اجار ومبالغ للجمعيات الاستيطانية، وهذا ما تم رفضة من قبل الاهالي لان ذلك اعتراف ضمني بملكية المنازل للمستوطنين.



ورغم فشله في تمرير مخططِه بتهجير أهالي حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إلا أنه عمل على مصادرة معظم اراضي الحي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني التهويدي للحي.

الاحتلال الاسرائيلي يعمل على مصادرة كافة الاراضي لحي الشيخ جراح، والابقاء فقط على المنازل ومحاصرة الاهالي وكل ما يتعلق بمحيط حي الشيخ جراح، يتم تحويلة لصالح الجمعيات الاستيطانية والتي تهدف لشق وتقسيم المدينة المقدسة.

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