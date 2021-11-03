فيديو: قوات الاحتلال تقتحم بأعداد كبيرة مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

العالم- الاحتلال

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، بمجموعات من خلال "باب المغاربة" (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.



وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، بلباسهم التوراتي.



ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد خلال فترة ما بعد صلاة ظهر، إذ عادة ما تتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر "باب المغاربة".