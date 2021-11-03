الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو: قوات الاحتلال تقتحم بأعداد كبيرة مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

إقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بأعدادا كبيرة مخيم شعفاط بالقدس المحتلة قبل قليل.

العالم- الاحتلال

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، بمجموعات من خلال "باب المغاربة" (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وأشارت إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، بلباسهم التوراتي.

ويتوقع اقتحام المزيد من المستوطنين المسجد خلال فترة ما بعد صلاة ظهر، إذ عادة ما تتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر "باب المغاربة".

روابط ذات صلة

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة والقدس

اعتداء واسع على الأسرى الفلسطينييين بسجن جلبوع بعد اقتحام أحد أقسامه

شاهد.. نائب إسرائيلي يحاول اقتحام غرفة أسير فلسطيني بالمستشفى

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمالي القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..هل حل ازمة السوان يلوح في الافق؟

اليمن...تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينة ديزل جديدة

لجنة المياه برئاسة مصطفى الكاظمي تصدر 6 قرارات هامة

الحرس الثوري ينشر أول فيديو لإحباط عملية القرصنة الامريكية

فيديو: قوات الاحتلال تقتحم بأعداد كبيرة مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

سوريا.. الجماعات الموالية لتركيا تختطف مدنيين في مدينة عفرين