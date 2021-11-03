سوريا.. الجماعات الموالية لتركيا تختطف مدنيين في مدينة عفرين

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات إرهابية مما تسمى “الشرطة العسكرية” المرتبطة بالقوات التركية داهمت بعض المنازل في قرية معمل اوشاغي في ناحية راجو بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين لابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم.

وتأتي جرائم القوات التركية والجماعات الموالين لهم في سياق أعمالهم الممنهجة للضغط على الأهالي وإجبارهم على ترك منازلهم واسكان الإرهابيين المدعومين من تركيا فيها والاستيلاء على ممتلكاتهم وحقولهم الزراعية.