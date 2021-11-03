لجنة المياه برئاسة مصطفى الكاظمي تصدر 6 قرارات هامة

العالم - العراق

وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الاجتماع نظر في القضايا المدرجة على جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على استمرار مشاركة ممثلي وزارة الموارد المائية في اجتماعات مبادرة السلام الأزرق، سواء على مستوى اللجنة الاستشارية العليا أو اللجان الفرعية؛ لمزيد من الفهم حول أهداف المبادرة والجهات المشاركة فيها والنتائج المتوقعة منها، ومن ثم يحدد موقف العراق الرسمي من الانضمام إلى المبادرة أو الانسحاب منها.

ثانياً/ الموافقة على انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه للمدة من 5 إلى 6 آذار 2022، ويكون سنوياً، مع رصد التخصيصات ضمن خطة وزارة الموارد المائية لكل عام، وتأليف سكرتارية دائمة للمؤتمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً/ التأكيد على السادة المحافظين في المحافظات كافة حول الالتزام بالخطة الزراعية المقرة، وتكليف اللجان الزراعية في المحافظات بمتابعة ذلك.

رابعاً/ قيام وزارة الكهرباء بالتنسيق والتعاون مع مديريات الموارد المائية في المحافظات كافة، لإجراء القطع المبرمج وفق جدول المراشنة المعد لغرض السيطرة على الاستهلاكات والتصاريف المقرة.

خامساً/ قيام أمانة بغداد والحكومات المحلية في المحافظات بتمديد ممصات مآخذ المياه على الأنهر الرئيسة، وأخذ إجراءات عاجلة لربط مشاريع محطات الإسالة المنصوبة تجاوزاً على الأنهار والقنوات الخاضعة للمراشنة بالمحطات المركزية.

سادساً/ استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود لدوائر الموارد المائية بنظام الدفع بالآجل.