الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لجنة المياه برئاسة مصطفى الكاظمي تصدر 6 قرارات هامة

لجنة المياه برئاسة مصطفى الكاظمي تصدر 6 قرارات هامة
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه بالعراق برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ذوي العلاقة.

العالم - العراق

وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الاجتماع نظر في القضايا المدرجة على جدول أعماله وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على استمرار مشاركة ممثلي وزارة الموارد المائية في اجتماعات مبادرة السلام الأزرق، سواء على مستوى اللجنة الاستشارية العليا أو اللجان الفرعية؛ لمزيد من الفهم حول أهداف المبادرة والجهات المشاركة فيها والنتائج المتوقعة منها، ومن ثم يحدد موقف العراق الرسمي من الانضمام إلى المبادرة أو الانسحاب منها.

ثانياً/ الموافقة على انعقاد مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه للمدة من 5 إلى 6 آذار 2022، ويكون سنوياً، مع رصد التخصيصات ضمن خطة وزارة الموارد المائية لكل عام، وتأليف سكرتارية دائمة للمؤتمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ثالثاً/ التأكيد على السادة المحافظين في المحافظات كافة حول الالتزام بالخطة الزراعية المقرة، وتكليف اللجان الزراعية في المحافظات بمتابعة ذلك.

رابعاً/ قيام وزارة الكهرباء بالتنسيق والتعاون مع مديريات الموارد المائية في المحافظات كافة، لإجراء القطع المبرمج وفق جدول المراشنة المعد لغرض السيطرة على الاستهلاكات والتصاريف المقرة.

خامساً/ قيام أمانة بغداد والحكومات المحلية في المحافظات بتمديد ممصات مآخذ المياه على الأنهر الرئيسة، وأخذ إجراءات عاجلة لربط مشاريع محطات الإسالة المنصوبة تجاوزاً على الأنهار والقنوات الخاضعة للمراشنة بالمحطات المركزية.

سادساً/ استمرار وزارة النفط بتجهيز الوقود لدوائر الموارد المائية بنظام الدفع بالآجل.

روابط ذات صلة

رئيس العراق يوجه برسم سياسة عامة لتحقيق التنمية الاقتصادية

السيد الحكيم يحذر من عودة الصراعات الطائفية الى ديالى

القوات العراقية تعتقل ارهابية كانت تتجسس على الاجهزة الامنية

العراق.. تحديد موعد إنجاز الفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..هل حل ازمة السوان يلوح في الافق؟

اليمن...تحالف العدوان السعودي يحتجز سفينة ديزل جديدة

لجنة المياه برئاسة مصطفى الكاظمي تصدر 6 قرارات هامة

الحرس الثوري ينشر أول فيديو لإحباط عملية القرصنة الامريكية

فيديو: قوات الاحتلال تقتحم بأعداد كبيرة مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

سوريا.. الجماعات الموالية لتركيا تختطف مدنيين في مدينة عفرين