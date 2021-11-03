' الداخلية الليبية ' تكشف آخر الاستعدادات لتأمين انتخابات ديسمبر

العالم -ليبيا

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن الأمين القول إن « التنسيق مع جهات الاختصاص للحيلولة دون اية اختراقات سيبرانية قد تتعرض لها شبكات التواصل الاجتماعي والمعلومات الدولية من قراصنة الجيوش الإلكترونية في مقدمة الاستعدادات والترتيبات» .

وأوضح وكيل وزارة الداخلية أنه «سيتولّى فريق من إدارتي العمليات، والبحث الجنائي بتوفير الإجراءات الوقائية لمنظومة المفوضية العليا للانتخابات من اية اختراقات سيبرانية».

وتتواصل استعدادات عديد من المؤسسات للاستحقاق الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أنهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، توزيع مليونين و800 ألف بطاقة ناخب على جميع اللجان المختصة بمكاتب الإدارات الانتخابية في ليبيا، إيذانًا بانتهاء عملية التوزيع التي كانت قد بدأتها قبل أيام. وأعلنت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب وتسلُّمها من قِبل اللجان المختصة في مكاتب الإدارات الانتخابية كافة في ليبيا.