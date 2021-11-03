شاهد..تفاصيل بطولات الحرس الثوري الاسلامي في بحر عمان

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واعلن حرس الثورة الاسلامية انه احبط هذه المحاولة الامريكية وأكد في بيان أن الامريكيين أقدموا على توقيف ناقلة نفط ايرانية في بحر عمان، وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى، وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الاسلامية، ونفذت عملية انزال على الناقلة، وسيطرت عليها، لتقوم على الفور باقتيادها الى السواحل الايرانية، وبعدها حاولت مروحيات وسفن وفرقاطات أميركية استعادة السيطرة على الناقلة واستعادتها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل بعد تصدي قوات الحرس لها ما ادى الى تراجعها.



واشاد وزير النفط الايراني جواد اوجي بالتدخل السريع لقوات حرس الثورة الاسلامية، مضيفا ان اعداء الشعب الايراني ارادوا من هذه العملية تشديد الحصار الظالم على ايران وان عملية القرصنة البحرية الامريكية هذه جاءت لعرقلة تصدير النفط الايراني بعد ان فشلوا في منع تصديره بطرق اخرى، مشددا على شكره وتقديره للعملية السريعة التي نفذتها قوات حرس الثورة الاسلامية. الى ذلك قال النائب في البرلمان الايراني علي اكبر علي زاده ان امريكا تحاول قرصنة النفط الايراني بعد فشل الحظر لاجبار ايران على الاستسلام.

وقال نائب في مجلس الشورى الإيراني علي أكبر علي زاده: " لقد اثبت الحظر الامريكي على ايران فشله، اميركا تعلم ان نهاية هذا الاشتباك لن تصب في مصلحتها. في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان كانت اميركا القوة الاولى لكن اليوم لا تجرؤ على مواجهة القوات الايرانية".

هذا وكان الفريق المسلح التابع لسلاح البحرية الإيرانية اعلن في وقت سابق إحباط محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط ايرانية في خليج عدن. كما اعلن قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني عن تصدي القوات الإيرانية لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن في 16 من تشرين الأول/أكتوبر.