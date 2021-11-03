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شاهد..تأهب الجيش السوري لأي عدوان في ريف حلب الشمالي

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

 تشهد ارياف حلب الشمالية تحركات عسكرية مكيثفة للجماعات المسلحة المرعومة تركيا و القوات التركية اثر تهديدهم بشن عملية عسكرية في شمال سوريا بالمقابل اتم الجيش السوري استعداداته في ريف حلب لصد اي عدوان ا داخلي او خارجي.

العالم - خاص بالعالم

حالة من الترقب تشهدها خطوط التماس بين الجيش السوري و الجماعات المسلحة المدعومة تركيا، التي حشدت قواتها بأوامر تركية مباشرة بغية شن عملية عسكرية على عدد من المحاور في شمال سوريا, قوات الجيش السوري المنتشرة في ريف حلب الشمالي اكدت استعدادها لصد اي عدوان داخلي او خارجي في تلك المناطق.

جبهة بطول 60 الى 70 كم في ريف حلب الشمالي حصنها الجيش السوري بشكل جيد منذ انتشاره فيها اوائل العام 2018، تحسبا لاي حماقة قد ترتكبها القوات التركية في ذلك القطاع خصوصا و انها تبعد مسافة اقل من 20 كم عن الحدود السورية التركية .

و يرى مراقبون بأن جبهة تل رفعت ستكون جبهة الهاء بالنسبة للتركي، وانت التركيز الاساسي سيكون على عين العرب و منبج بغية قطع الطريق بين مناطق سيطرة قسد في الرقة ودير الزور الشرق من جهة و ريف حلب الشمالي من جهة اخرى .

هدوء حذر تشهده جبهات ريف حلب الشمالي، الجيش السوري على اتم استعداد لصد أي هجوم قد ينشأ من الجماعات المسلحة المدعومة تركياً، او من قبل قوات العدو التركي بتجاه نقاط تمركزه.

المزيد من االتفاصيل في الفيديو المرفق...

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