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خطة النظام البحريني لتعافي الإقتصادي

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج ابناء الديرة على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي حدثت في الملف البحريني خصوصا موضوع خطة الحكومة الأخيرة لتعافي الإقتصادي حسب تعبيرها.

العالم - ابناء الديرة

ضيف الحلقة:

ابراهيم المدهون - ناشط سياسي بحريني

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