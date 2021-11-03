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إخطار 'إسرائيلي' بتهجير 7 عائلات في حي الشيخ جراح

إخطار 'إسرائيلي' بتهجير 7 عائلات في حي الشيخ جراح
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أخطرت محكمة للاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، 7 عائلات فلسطينية بإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

العالم - الاحتلال

وذكرت مصادر مقدسية أن العائلات السبع تقطن في كبانية أم هارون إلى الغرب من الشيخ جراح، وهي: آمال شريتح، ولبيبة خطيب، وأحمد غزاوي، وفاطمة بشيتي، ومصطفى خطیب، وأمين أبو دولة، وعاصم بشیتي.

وأفاد المحامي محمد دحلة، أن قضية أقيمت على بعض العائلات في كبانية أم هارون من شركة استيطانية تسمى "فيلبن اينك"، زاعمة أن العقار مسجل على اسمها في الطابو.

في سياق متصل، تعتزم بلدية الاحتـلال في القدس إنشاء روضة يهودية جديدة في الشيخ جراح.

وأورد موقع كيباه العبري، أنه وعلى خلفية المعركة القضائية في محكمة الاحتلال "العليا" على منازل حي "الشـيخ جراح" وردا على قرار العائلات الفلسطينية، عدم التوقيع على اتفاق تسوية، ستشرع بلدية القدس الاحتلالية بإنشاء روضة أطفال يهودية جديدة في الحي المقدسي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت عائلات "الشيخ جراح" رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال "العليا" في قضية أراضي الحي.

ويقوم "مقترح التسوية" الإسرائيلي على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان الشيخ جراح في المنازل بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون، إذ يتضمن مخاطر جدية سياسية وقانونية من شأنها تمليك شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية لأراضي الحي.

وقال بيان صادر عن أهالي وحدات حي الشيخ جراح: إن تلك التسوية "كانت ستجعلنا مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون)، وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا".

وأضاف البيان أن هذا الرفض "يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".

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