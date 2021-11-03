النظر في أدلة الطعون المقدمة في 4 محافظات عراقية

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وقالت المفوضية في بيان، إنه "تم اليوم الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة البصرة، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت، أن "نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وتابعت أن "يوم غد الخميس، سيشهد النظر في الأدلة التي قُدمت ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ديالى وبابل وكربلاء والنجف، لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".