شاهد..دلالات تصدى طهران لقرصنة واشنطن

العالم - خاص بالعالم

وقال النعيمي في حوار مباشر لقناة العالم الاخبارية، ان رسالة طهران كانت واضحة وشفافة للولايات المتحدة الأميركية، بأن تواجدها في المنطقة هو مصدر اساسي للتوتر.

واضاف: ان العين الايرانية تراقب كل شبر في المياه الإيرانية، والقوات الدفاعية الإيرانية على كافة المستويات على تأهب واستعداد تام للتصدى لكل محاولة بائسة مثل ما قامت بها اميركا في بحر عمان.

واوضح النعيمي، ان اميركا وفي اول رد فعل حول الضربة المدوية التي تلقتها اليوم من حرس الثورة الاسلامية في بحر عمان، قالت انها لم تعلن عن الحادث حتى لا تؤثر على المفاوضات النووية، وهذا دليل صريح بأن اميركا تلقت الرسالة التي وجهتها اليها ايران في بحر عمان.

هذا وقد أحبط حرس الثورة الاسلامية في ايران محاولة قراصنة مدعومين من أميركا سرقة نفط ايراني في بحر عمان.

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