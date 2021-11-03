الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..دلالات تصدى طهران لقرصنة واشنطن

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

إعتبر المحلل السياسي مصيب النعيمي ان تصدى حرس الثورة الاسلامية لمحاولة قرصنة النفط الأيراني في بحر عمان بأنها رسالة لكل من يحاول السيطرة على مقدرات المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال النعيمي في حوار مباشر لقناة العالم الاخبارية، ان رسالة طهران كانت واضحة وشفافة للولايات المتحدة الأميركية، بأن تواجدها في المنطقة هو مصدر اساسي للتوتر.

واضاف: ان العين الايرانية تراقب كل شبر في المياه الإيرانية، والقوات الدفاعية الإيرانية على كافة المستويات على تأهب واستعداد تام للتصدى لكل محاولة بائسة مثل ما قامت بها اميركا في بحر عمان.

واوضح النعيمي، ان اميركا وفي اول رد فعل حول الضربة المدوية التي تلقتها اليوم من حرس الثورة الاسلامية في بحر عمان، قالت انها لم تعلن عن الحادث حتى لا تؤثر على المفاوضات النووية، وهذا دليل صريح بأن اميركا تلقت الرسالة التي وجهتها اليها ايران في بحر عمان.

هذا وقد أحبط حرس الثورة الاسلامية في ايران محاولة قراصنة مدعومين من أميركا سرقة نفط ايراني في بحر عمان.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

إيران تُحبط أهداف التدريبات الأمريكية الإسرائيلية.. بعد إحباطها محاولة أمريكا لسرقة نفطها

أول تعليق أمريكي على إحباط ايران قرصنة ناقلتها في بحر عمان

شاهد.. أمريكا تسعى لإستفزاز ايران لهذا السبب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجموعات الهاكرز تجعل من "إسرائيل" كتاباً مفتوحاً!

بالفيديو.. روايات جديدة عن كشف وكر التجسس الأميركي في طهران

نائب الرئيس الإيراني: لقد أثبتنا اقتدارنا بالأفعال وليس بالأقوال

برهم صالح يعلن تضرر 7 ملايين عراقي بسبب الجفاف

هنية يدعو إلى استراتيجية وطنية للتحرير وإدارة مشروع المقاومة

مطالب في الكونغرس باعتذار السلطات عن احتجاز مسافرين إيرانيين عند حدود أمريكا 