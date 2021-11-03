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دمشق وموسكو يبحثان مشاريع كهربائية مشتركة

دمشق وموسكو يبحثان مشاريع كهربائية مشتركة
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

ناقشت سوريا وروسيا المشاريع المشتركة بينهما والمراحل التي وصلت إليها، وشددا على تعزيز العمل المشترك في قطاع الكهرباء وتذليل المعوقات التي تعترض تنفيذه.

العالم - سوريا

وخلال لقاء جمع السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، بوزير الكهرباء السوري غسان الزامل، شدد الأخير على "ضرورة الإسراع في تنفيذ العقود التي تم الاتفاق عليها".

وقالت وزارة الكهرباء السورية إن يفيموف أبدى استعداد بلاده لتقديم سبل الدعم كافة لقطاع الكهرباء السوري، وشدد على أهمية التنسيق الدائم للارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي والمضي قدماً لتنفيذ المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين الصديقين.

وأضافت الوزارة أن المؤسسة السورية العامة لتوليد الكهرباء تتابع الإجراءات التعاقدية مع إحدى الشركات الروسية لإعادة تأهيل المجموعة البخارية الثانية في محطة توليد تشرين، وأوضحت أنها "ستؤدي إلى رفد الشبكة باستطاعة إضافية بحدود 200 ميغاواط".

يذكر أن وزارة الكهرباء وقعت في أكتوبر الماضي، عقدا مع شركة "بيمانير" الإيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة باستطاعة 576 ميغاواط، وبقيمة 99 مليونا ونصف المليون يورو.

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