نائب الرئيس الإيراني: لقد أثبتنا اقتدارنا بالأفعال وليس بالأقوال

العالم - إيران

وكتب "مرتضوي" في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاربعاء: ان الاقتدار مرهون باكتساب القوة، ونحن استطعنا ان نبرهن على ذلك بالافعال وليس بالاقوال.

يذكر ان سلاح البحر التابع لحرس الثورة الاسلامية، نفذ عملية بطولية ومقتدرة عبر تصديه لمحاولة قرصنة بحرية من قبل القوات الاميركية استهدفت شحنة نفط ايرانية في بحر عمان.

وفي محاولة بائسة، اقدمت قوات بحرية اميركية على توقيف ناقلة نفط ايرانية في منطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة الى ناقلة اخرى لها، قبل ان تتوجه لجهة مجهولة.

وردا على ذلك، تحركت القوات الباسلة لحرس الثورة الاسلامية في عملية انزال على الناقلة الاميركية وسيطرت عليها، ومن ثم قامت على الفور باقتياد الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية.

عقب ذلك حاولت مروحيات وسفن حربية اميركية، غير مرة، استعادة السيطرة على الناقلة الا ان محاولاتها باءت بالفشل في تغيير مسار الناقلة؛ حيث تؤكد السلطات في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان ناقلة النفط الامريكية ترسو حاليا داخل المياه الاقليمية للبلاد.