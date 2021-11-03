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روايات جديدة عن كشف وكر التجسس الأميركي في طهران

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد عبد الحسين روح الأميني عضو لجنة الصحة في البرلمان الايراني وأحد الطلبة المشاركين في اقتحام وكر التجسس الأميركي في عام 1980 انه وطبق الوثائق التي تم العثور عليها في السفارة فان مركز القيادة للمخابرات الاميركية لكل الشرق الاوسط كان في طهران.

العالم - خاص بالعالم

وقال روح الأميني في مقابلة مع قناة العالم ان الغرب لم يكن يريد تعاملاً متكافلاً مع ايران ولم يعترف رسمياً بالثورة الاسلامية الايرانية، وان هذه الاسباب لم تكن سبباً رئيساً في اقتحام السفارة الاميركية، انما استقبال واشنطن لشاه ايران المخلوع بزعم العلاج، لم يكن هدفنا احتجاز طاقم السفارة، كان مجرد اعتصام لمحتجين لايصال للعالم، ولم يكن الامام الخميني قدس سره الشريف على دراية سابقة بإقتحام السفارة.

واضاف ان وفق الوثائق التي تم العثور عليها في السفارة فان مركز القيادة للمخابرات الأميركية لكل شرق الأوسط كان في طهران يدر التدخلات الأميركية ليس في ايران فقط انما في فلسطين ولبنان وغيرها من الدول في المنطقة.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق....

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