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مساعد وزير الخارجية الإيرانية علي باقري:إتفقنا مع الجانب الأوروبي على بدء المفاوضات الهادفة إلى إلغاء الحظر غير الإنساني في 29 ديسمبر في فيينا

الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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