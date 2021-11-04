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المبعوث الأمريكي المعني باليمن يتوجه الخميس إلى الشرق الأوسط

المبعوث الأمريكي المعني باليمن يتوجه الخميس إلى الشرق الأوسط
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت واشنطن أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى الشرق الأوسط الخميس لإجراء محادثات مع الأطراف المعنية حول تسوية الأزمة اليمنية.

العالم - اليمن

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن ليندركينغ سيلتقي الحكومة اليمنية وممثلي المجتمع المدني ومسؤولين حكوميين إقليميين وشركاء دوليين آخرين.

من جانبه، كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، عن حوار طويل لحكومة الاقاذ اليمني مع السعودية، لافتا إلى أن الحوار كان بدون نتيجة.

وقال الحوثي في تغريدة نشرها بصفحته على "تويتر": "الجمهورية اليمنية استمرت في حوار مع السعودية 6 سنوات من أجل السلام و لم تصل لنتيجة".

وأضاف: "لأن نظرة المملكة العربية السعودية للحوار مع الجمهورية اليمنية طوال تلك الفترة كانت استكشافية فقط"، حد قوله.

وتساءل عضو المجلس السياسي الأعلى في تغريدته عما إذا كانت السعودية "ستكرر هذا الأسلوب (التحاوري) مع دول أخرى؟".

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المبعوث الأمريكي المعني باليمن يتوجه الخميس إلى الشرق الأوسط

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