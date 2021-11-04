الامن البرلمانية تثمّن جهود الحرس الثوري في انقاذ ناقلة النفط من القرصنة الاميركية

العالم - ايران

وورد في برقية شكر وجهها جلال زادة الى قائد بحرية الحرس الثورة الادميرال علي تنغسيري يوم الاربعاء: إنه ينبغي لاميركا ان تدرك ان مرحلة "اضرب واهرب" قد انقضت وايران الاسلامية تتمتع بأرفع مستوى من الجهوزية الدفاعية.

وعدّ الجهوزية والاشراف المعلوماتي والعملاني للقوات المسلحة الايرانية لاسيما بحرية الحرس الثوري وعملياته الشجاعة والمحقة والمقتدرة التي تمخضت عن هزيمة القراصنة البحريين الاميركيين تنسجم تماما مع روح الثورة الاسلامية ونهجها في مواجهة النظام السلطوي والمخطط الاستكباري الاميركي.

وعدّ مياه الخليج الفارسي وبحر عمان ليست ساحة لاستعراض القراصنة والانظمة الشريرة لعضلاتها حيث ذاقت مرارة الذل والهوان في اقصى بقاع العالم.