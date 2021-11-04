كمالوندي: قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر أطلق عنان منظمة الطاقة الذرية في التخصيب

العالم - ايران

وقال بهروز کمالوندي، في كلمته خلال مراسم بمناسبة اليوم العالمي لمقارعة الاستكبار والتي اقيمت تحت شعار (ملحمة الاستيلاء، بداية التقدم) في وكر التجسس الاميركي بطهران (السفارة الاميركية سابقاً) اليوم الاربعاء، اليهمنة الاميركية اليوم لم تنكفء فحسب وانما تتجه الى الانهيار ولم يبق منها سوى الصورة فقط.

واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم باتت في الطليعة على صعد كثيرة كتقنيات النانو والنووي وتكنولوجيا الصواريخ والاسلحة الدفاعية.

وتابع: إن ايران حققت العديد من الانجازات على صعيد انتاج الادوية الاشعاعية ودخلت في نادي التنافس العالي كما انها نجحت في تحقيق تقدم لافت في قطاع تكنولوجيا الليزر صحياً وصناعياً.

ونوه الى انه وفقا للاتفاق النووي فان تخصيب اليورانيوم في ايران تم تحديده بـ 120 كيلوغراما فقط الا ان المخزون النووي في البلاد يضم حاليا 210 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة كما تحتفظ ايران بـ 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب 60 بالمئة.

ولفت كمالوندي الى اقرار الحكومات الغربية بالتقدم النووي الناجز في ايران التي تستطيع حاليا تخصيب ماتشاء من اليورانيوم وتخزينه فضلا عن انتاج الماء الثقيل الذي يتم تخزينه بمعدلات أعلى مما ورد في الاتفاق النووي رغم الضغوط السياسية والاقتصادية الناجمة عن الحظر الجائر.