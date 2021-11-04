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ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة

ايران ترد بحزم على مزاعم الكيان الصهيوني والامارات والمغرب في الامم المتحدة
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

 رد مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في اللجنة السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار بمنظمة الامم المتحدة على اتهامات الكيان الصهيوني ومزاعم الامارات والمغرب حول الجزر الايرانية الثلاث وتحريف اسم الخليج الفارسي.

العالم - ايران

وفي الرد على مزاعم الامارات العربية المتحدة حول ملكية الجزر الثلاث بو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى وكذلك دعم مندوب المغرب لموقف الامارات حول هذه الجزر، اكد مندوب ايران موقف طهران المبدئي والثابت بانها لا تعترف رسميا بوجود مثل هذا الخلاف بينها وبين الامارات.

واضاف: ان الجزر الايرانية الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران لذا فان اي ادعاء يناقض هذه الحقيقة مرفوض على الاطلاق.

وفي الاشارة الى تحريف اسم الخليج الفارسي، نوه الى ان الاسم الصحيح هو الخليج الفارسي، مؤكدا بانه استنادا الى المعايير الجغرافية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ومنها منظمة الامم المتحدة فان هذا الاسم غير قابل للتغيير بالتمنيات السياسية.

وفي الرد على اتهامات مندوب الكيان الصهيوني في اللجنة اشار مندوب ايران الى الممارسات غير القانونية والسياسات العنصرية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل هذا الكيان وقال: ان هدف هذا الكيان من تصوير نفسه كموجود بريء ياتي بهدف التغطية على سياساته التوسعية واخفاء ممارساته المثيرة للتوتر في المنطقة وحرف اذهان الراي العام وانتباه الدول تجاه اعماله الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه الى حرب الايام الـ 11 الاخيرة في ايار 2021 ضد اهالي قطاع غزة والتي ادت الى استشهاد 256 فلسطينيا من ضمنهم 66 طفلا و 40 سيدة ، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ اجراء جاد ضد انشطة هذا الكيان غير القانونية المناقضة لحقوق الانسان وكذلك لقرارات منظمة الامم المتحدة.

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