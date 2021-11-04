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العراق يخفض تكلفة خط أنابيب البصرة – العقبة إلى ما دون 9 مليارات دولار

العراق يخفض تكلفة خط أنابيب البصرة – العقبة إلى ما دون 9 مليارات دولار
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

يخطط العراق لخفض تكاليف مشروع مد أنبوب نفط إلى الأردن بسبب الضغوط المالية التي تتعرض لها الحكومة على الرغم من ارتفاع عوائد النفط في الفترة الأخيرة جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل.

العالم - العراق

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان إن تكلفة مشروع خط أنابيب البصرة – العقبة ينبغي أن تنخفض إلى ما دون 9 مليارات دولار.

وأضافت أن المفاوضات بين الأردن والعراق حول المشروع وصلت إلى مراحل متطورة.

وشهد العام الجاري انعقاد قمة ثلاثية في العاصمة بغداد بين العراق والأردن ومصر، وجرى الاتفاق على إتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر من خلال المضي قدما في استكمال خط الغاز العربي وإنشاء خط نقل النفط الخام البصرة – العقبة، وتجديد التعاقد السنوي لتزويد الأردن بالنفط.

وبدأ العراق بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء أنبوب التصدير البصرة – العقبة، وكانت تكلفة المرحلة الأولى 4 مليارات دولار للتنفيذ، والمرحلة الثانية داخل الأراضي الأردنية 22 مليار دولار بطريقة الاستثمار على مدى ربع قرن.

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