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164 شركة في معرض المنتجات الإيرانية الثاني في دمشق

164 شركة في معرض المنتجات الإيرانية الثاني في دمشق
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المعارض الدولية الإيرانية حسن زماني أن 164 شركة إيرانية حتى الآن أعلنت استعدادها للمشاركة في المعرض الخاص الثاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق الشهر المقبل.

العالم - إيران

وأشار زماني خلال مؤتمر صحفي إلى أن المعرض سيقام على مساحة 4590 متراً مربعاً لافتاً إلى أنه سيشهد عرض العديد من المجموعات السلعية التي تشمل المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.

وأوضح زماني أن 70 بالمئة من المشاركين في المعرض هم من القطاع الخاص معرباً عن أمله بأن تتوصل الشركات الإيرانية خلاله إلى توقيع عقود وتفاهمات مهمة في مجال التجارة بما يساهم إيجاباً في التنمية في سورية.

يشار إلى أن المعرض الحصري الثاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق يقام في الفترة من الـ 29 من تشرين الثاني إلى الـ 3 من كانون الأول المقبل.

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