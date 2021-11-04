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مباحثات سورية لبنانية لتطوير التعاون على مختلف الصعد

مباحثات سورية لبنانية لتطوير التعاون على مختلف الصعد
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الدفاع اللبناني موريس سليم وسفير سورية في لبنان علي عبد الكريم سبل تعزيز وتطوير التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان على مختلف الصعد.

العالم - لبنان

وشدد الوزير اللبناني على عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين معتبراً أن التعاون بين سورية ولبنان في المجالات كافة هو عامل أساسي في تحقيق المنفعة لكلا البلدين.

ورحب سليم بالتقدم الحاصل في ملف استجرار الغاز والكهرباء عبر سورية والانعكاسات الإيجابية المرجوة معيشياً واقتصادياً مثمناً في الوقت نفسه التجاوب الذي أبدته سورية لتحقيق نتائج عملية تنعكس على الشعب الواحد في البلدين الشقيقين.

من جهته أعرب السفير عبد الكريم عن أمله بنجاح الحكومة والجيش اللبناني في تحقيق المهام الموكلة إليهما مشيراً إلى أن سورية حريصة على تقديم كل مساعدة ممكنة للبنان وتأمل أن يتمكن من إيجاد مخارج تضمن الاستقرار والازدهار لشعبه.

وشدد السفير عبد الكريم على أهمية التعاون بين البلدين على الصعيد الأمني لأن الإرهاب الذي استهدف سورية هو نفسه الذي استهدف لبنان ويهدد العالم بأسره وقال إن “التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب كان أساسياً وحاسماً وهو ضرورة تفرضها المصلحة وعلاقات الأخوة”.

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