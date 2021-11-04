الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي

بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

بدات صباح اليوم الخميس مراسم الاحتفال باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران ومختلف انحاء ايران.

العالم - ايران

وفي طهران بدأت هذه المراسم امام مبنى السفارة الاميركية السابقة او ما يعرف بـ "وكر التجسس الاميركي" بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية وجموع غفيرة من المواطنين.

ومن المقرر ان يلقي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي كلمة في هذا الحشد الجماهيري الكبير الذي يشارك فيه المواطنون من مختلف شرائح الشعب.

وبالتزامن مع هذا التحمع تقام تجمعات اخرى في 800 نقطة في مختلف انحاء البلاد بهذه المناسبة.

وتصادف اليوم الخميس 4 تشرين الثاني /نوفمبر ذكرى السيطرة على وكر التجسس الاميركي، السفارة الاميركية السابقة في طهران، من قبل الطلبة الجامعيين السائرين على نهج الامام.

روابط ذات صلة

رئيسي: ذكرى مقارعة الاستكبار العالمي مناسبة عظمى في تاريخ إيران

مؤتمر دولي حول "عالم مابعد أمريكا" في طهران

ایران تقيم معرضا لصناعتها النووية قريبا

اللواء سلامي: قوى الاستكبار بزعامة اميركا تقترب من نهايتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلينكن يبحث مع استراليا الشراكة الأمنية بين البلدين

تعرف على العادات الصحية طويلة الأمد لتحسين صحة القلب

الداخلية السعودية تحدد الضوابط الصحية في الأماكن العامة

مباحثات سورية لبنانية لتطوير التعاون على مختلف الصعد

باريس تتهم رهينة سابقة بالاستهتار بعودتها إلى مالي

بدء مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الإستكبار العالمي