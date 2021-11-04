شاهد.. ايران تعلن موعد بدء مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

العالم - ايران

المحادثات النووية ستعقد في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة النمساوية فيينا. هذا ما أعلنه مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، علي باقري في تغريدة له على تويتر، وكتب أنه، خلال الاتصال الهاتفي مع السيد انريكي مورا منسق الاتحاد الاوروبي في الاتحاد، تمت الموافقة على بدء المفاوضات بهدف إلغاء الحظر غير القانوني وغير الانساني أواخر الشهر الجاري.



بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان ، أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سيستأنف حضوريا في فيينا في التاسع والعشرين من نوفمبر، وأن المشاركين سيواصلون المشاورات حول التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق.مشيرا الى ان الاجتماع سيرأسه إنريكي مورا وسيعقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين الإيرانيين ومجموعة 4+1.



وسيواصل المشاركون فيه المشاورات حول العودة المحتملة للولايات المتحدة الاميركية للاتفاق النووي والضمانات اللازمة للتفيذ الكامل والمؤثر لهذا الاتفاق.



وعلى الفور اعلنت واشنطن ان روبرت مالي سيرأس وف بلاده الى المفاوضات في فيينا،واعتبر المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن التوصل إلى حل وسط لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران أمر ممكن بسرعة إذا كانت طهران جادة في نياتها، بحسب قولها. وقال إن عددا صغيرا نسبيا من القضايا ما زال عالقا منذ ان تم تعليق هذه المفاوضات غير المباشرة مع إيران في جولتها السادسة في حزيران/يونيو.

في نفس السياق رحبت روسيا بعقد جولة جديدة من محادثات فيينا، وأوضح ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بان هذا القرار الجماعي الذي طال انتظاره يمهد الطريق لرفع الحظر الاميركي.

