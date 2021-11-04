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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
اللواء سلامي: مقاتلونا ذهبوا للدفاع عن ايران على خطى قاسم سليماني
اللواء سلامي: جنودنا درسوا كافة الاحتمالات بشأن السيطرة على ناقلة النفط
اللواء سلامي: الاميركيون يدافعون في بعض الاماكن عن الارهاب وفي اماكن اخرى عن القرصنة
اللواء سلامي: نحن لم ولن نسعى وراء الحرب لكننا لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا
اللواء سلامي: لقد قلنا للعالم اجمع انه ليست لدينا اطماع تجاه اي بلد
اللواء سلامي: نحن عازمون في الدفاع عن مصالح واستقلال وكرامة وعزة هذا الشعب حتى اخر قطرة من دمائنا
اللواء سلامي: طالما الشعب الايراني يقف بجوار قائده لن تتعرض البلاد الى اي ضرر
اللواء سلامي: اليوم نحن لدينا سلطة وقدرة كبيرة مدعومة بايمان الشعب
اللواء سلامي: اليوم نحن لدينا سلطة وقدرة كبيرة مدعومة بايمان الشعب
اللواء سلامي: اميركا تكبدت الكثير من الهزائم عند المواجهة مع شعبنا
اللواء سلامي: مقاتلونا ذهبوا للدفاع عن ايران على خطى قاسم سليماني
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش
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