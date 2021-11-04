سيناريوهات المشهد السوداني في ظل تدخلات "اسرائيل"

العالم - مارأيكم

ويقول باحثون سياسيون ان السطلة في السودان دائما كانت في قبضت المكون العسكري ولم يحكم السودان الا قلة من المدنيين، وذلك بسبب هيمنة العسكر على المشهد السياسي في السودان.

ويوضح باحثون سياسيون، ان عبدالله حمدوك الرئيس السوداني المعزول، يعتبر ان الحكومة العسكرية الطارئة وضعت السودان في مأزق، وهو سيكون منقذ السودان من هذا المأزق.

ويشير باحثون سياسيون الى ان الانقلاب العسكري في السودان والوصول الى الحكم ومسك زمام امور البلاد من قبل المكون العسكري بهذا الشكل السريع، لم يكن يحصل الا تحت أعين اجهزة استخبارات فاعلة ومؤثرة في المنطقة وبمشاركة دول فاعلة اقليمياً ودولياً.

ويرى باحثون سياسيون ان عدم اعلان الاحتلال الاسرائيلي مباركته للانقلاب العسكري في السودان، في إطار تأتي الغموض البناء، هو خشية الاحتلال الاسرائيلي من فشل الانقلاب العسكري وعودة الحكومة المدنية وحينئذ ستحمل هذه الحكومة الضغينة للعدو الاسرائيلي،لذا الاحتلال الاسرائيلي ينتظر وكما تعود ان يهدأ المشهد السياسي في السودان ومن يكون الرابح بهذه الأزمة ومن ثم يعلن عن موقفه.

ويبين باحثون سياسيون ان واشنطن بعد فشل صفقة القرن دفعة واحدة، سعت الى القيام بعلاقات منفردة مع دول المنطقة ومنها الدولة السودانية ولكن الشعب السوداني اكثر الشعوب رافضاً لهذا التطبيع، حتى ممارسة الضغط الاقتصادي على الشعب السوداني لن يجدى نفعاً امام صمود هذا الشعب بوجه التطبيع.

ويستبعد باحثون سياسيون عودة الحكومة المدنية في السودان برئاسة الحمدوك، لان الاطراف التي أيدت الانقلاب الذي اطاح بعبدالله حمدوك مازالت مصرة على موقفها.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية ان الاحتلال الاسرائيلي في العقد الاخير، اتبع خطة زرع الفساد والقلاق بين مكونات الشعوب العربية واحداث التفتيت والتقسيم داخل دول المنطقة من اجل فرض سيطرته على الحكومات في المنطقة.

ويوضح خبراء في العلاقات الدولية ان الاحتلال الاسرائيلي نجح من وخلال خطته المشؤومة بإيجاد التقسيم بين جنوب وشمال السودان، وثم اصبح الداعم لجنوب السودان ومن ناحية اخرى وبعد سنوات اصبح مطبع مع شمال السودان.

ويعتبر خبراء في العلاقات الدولية العقل المدبر في بناء سد النهضة هو الكيان الاسرائيلي ومن ناحية اخرى يتواصل الاحتلال الاسرائيلي مع حكومة مصر حليفة زعماء التطبيع (الإمارات والسعودية)، وبهذه الخطة كون الاحتلال الاسرائيلي بانوراما تطبيعية في المنطقة والمسيطر عليها الصهيو اميركي.

ويستبعد خبراء في العلاقات الدولية، ان يقوم قائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان بإنقلاب كامل الاركان في السودان، دون مباركة اميركا ومصر والاحتلال الاسرائيلي، وبسبب هذا الدعم لم يكن هناك اي رد فعل مندد وصارم من قبل هذه الدول حول ما قام به البرهان في السودان.

ويعتبر خبراء في العلاقات الدولية تصيرحات فيلتمان حول الأزمة في السودان، بإنها مجرد لعب في الكلام وحبر على ورق، ولن تثمر هذه التصريحات بأي شكل من الاشكال في حلحلة الازمة السودانية.

ويبين خبراء في العلاقات الدولية ان الاحتلال الاسرائيلي ودول اقليمية اخرى يعملون على تفتیت السودان والسيطرة عليه منذ اكثر من اربعة عقود.

ويستبعد خبراء في العلاقات الدولية ان يعود حمدوك لرئاسة الحكومة في السودان، مشيراً الى ان البرهان حتى ولو جاء بحكومة مدنية، فلن تكون هذه الحكومة برئاسة حمدوك لن الجهات الموجودة في السودان ستقوم بجلب شخصيات سودانية جديدة مرشحة بان تكون رئيس للحكومة الانتقاللية.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية ان البرهان في الفترة التي يتم فيهلا تنصيب رئيس جديد للحكومة السودانية، سيقوم بخطوات تطبيعة كثيرة مع الاحتلال الاسرائيلي لانه ملتزم بتعهده للحلف الصهيو اميركي.

ويرى محللون سياسيون ان اولى خطوات التطبيع مع الاحتلال اللاسرائيلي قام بها رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، بإجتماعه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي.

ويشير محللون سياسيون الى ان زيارة نائب رئيس قوات الدعم السريع في السودان وضباط رفيع المستوى الى "تل ابيب" قبل إسبوعين من الانقلاب العسكري في السودان، كانت من اجل اطلاع الجانب الاسرائيلي على مجريات الاحداث في السودان والمناكفات مع المكون المدني الرافض للتطبيع.

ويلفت محللون سياسيون الى ان البرهان بعد استيلائه على السلطة في السودان، ومن خلال مؤتمر صحفي اعلن عن عزمه للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي لكن السلطة التنفيذية تحوال بين ذلك.

ويؤكد محللون سياسيون على ان الشعب السوداني والخرطوم يرفضون التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، ولن يقبلوا بأي خطوة تخذ بتجاه هذا التطبيع.

مارأيكم..