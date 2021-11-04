إجراءات عراقية جديدة تجاه الخطاب الطائفي في المواقع الإلكترونية

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية، اليوم الخميس (4 تشرين الأول 2021)، عن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قوله إن "هناك اجراءات متخذة ومتابعة من قبل خلية الإعلام الأمني، وقيادة العمليات المشتركة، بحق المواقع التي تروّج للطائفية".

وأضاف أن "هناك إجراءات مستقبلية ستكون من خلال اللجنة القضائية المشكَّلة لتشخيص الخطاب الذي يدعو الى الكراهية والطائفية."

وتطرق معن الى الجزاء القانوني المفروض على المروجين لهذا النوع من الخطابات مشيراً الى أن "المواد القانونية واضحة من خلال قانون العقوبات العراقي في المادتين 210 و211 الخاصتين بمعاقبة بث الدعايات والشائعات غير الحقيقة"، مبيّناً أن "تلك الأخبار والفيديوهات المفبركة تبث في أوقات تدعو الجميع الى ان يكون ضمن الطور السلمي الأهلي وليس لإثارة المشاكل".