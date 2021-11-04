شاهد.. تصاعد التصعيد السعودي ضد لبنان وحزب الله يصفه بالعدوان

العالم - لبنان



بعد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي الضغوط السعودية اخذت بعدا جديدا بالهجوم على المزيد من الوزراء يتقدمهم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، من بوابة تسريب تسجيلات صوتية، يهاجمون فيها المملكة ودول مجلس التعاون ويشيرون الى ان قطر والكويت تعاكس السلوك السعودي برفض التصعيد وتدفع باتجاه الحل.

مصادر متابعة على اتصال بالرياض اكدت أن السعودية تريد رأس الحكومة مجتمعة وترفض استقالة وزير بعينه ولفتت المصادر الى ان السعودية في وارد ممارسة المزيد من الضغوط بانتظار نتائج الانتخابات المقرر اواخر اذار مارس، التي بزعمها ستقلب المشهد في لبنان بسيطرة جماعتها على الاغلبية النيابية.



وفيما اقفتل الرياض هاوتفهم بوجه المسؤولين اللبنانيين للبحث في حل الازمة، كشفت مصارد بكركي عن استمرار التواصل بين الطرك بشارة الراعي والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري بعد مغادرته البلاد حتى اللحظة، مشيرة الى ان الرياض تحرص على العلاقات المتينة مع الراعي.

نوايا السعودية بالهجوم على لبنان كشف عنه السفير اللبناني السابق في واشنطن رياض طبارة الذي قال ان استقالة وزير الاعلام من الحكومة ،لن تكون إلا خطوة أولى وخجولة في رحلة الالف ميل ،لاعادة العلاقات مع دول مجلس التعاون وشدد على ضرورة تفيك اللغم الاهم والاكبر في اشارة الى حزب الله على حد تعبيره



رد حزب الله على استهداف السعودية له، مستمر ايضا، ووصف نائب الأمين لحزب الل، الشيخ نعيم قاسم، التصعيد السعودي تجاه لبنان بالعدوان غير المبرر، مطالبا الرياض بالاعتذار عنه. ورجح قاسم أن تكمل المملكة عدوانها على لبنان، دون أي ضوابط، من اجل الانتقام. ولفت المملكة الى ان احدا لا يستطيع لي ذراع الحزب والشعب اللبناني وان لبنان لن يكون مكسر عصا لاحد والحزب يرفض تدخل السعودية بالحكومة.

وسط هذه الاجواء، اعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تستعيد السعودية وحلفاؤها من الدول العربية في الخليج الفارسي العلاقات مع لبنان، فيما عبرت عن تفهمها لمخاوف الرياض.ياتي ذلك بعد ان اكدت مصادر حكومية لبنانية ان رئيسها نجيب ميقاتي تلقى وعودا من واشنطن وباريس بدعم ومساندة الحكومة وبرفض استقالتها.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الا موقف لبلاده بشأن ما إذا كان ينبغي أن يبقى الوزير جورج قرداحي في منصبه ام لا.